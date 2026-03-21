إيران: مشاركتنا في كأس العالم 2026 مؤكدة

أكد مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن منتخب بلاده سيشارك في كأس العالم 2026، بشكل مؤكد، رغم تصريحات دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، التي أكد فيها أنه يعتقد أن تواجد الفريق في البطولة غير مناسب، للحفاظ على سلامة أفراد بعثته.

وقال مهدي تاج في تصريحات لوكالة تسنيم الإيرانية: "تصريحات دونالد ترامب محض هراء.. لقد وقّع المسؤولون عن استضافة كأس العالم على ما لا يقل عن 7 نماذج لضمان أمن اللاعبين وأعضاء الفرق المشاركة".

وأضاف: "تسير خطط المنتخب على نحو جيد، وسنخوض مباراتين وديتين في تركيا خلال شهر مارس الجاري.. ليس لدينا أي نية لمقاطعة كأس العالم 2026، وسنشارك فيها بكل تأكيد".

وعن استبعاد سردار أزمون، لاعب الفريق من قائمة منتخب إيران في معسكر شهر مارس الجاري، بسبب تلميحاته السياسية عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، قال مهدي تاج: "لا أتحدث عن شخص بعينه، ولكن بشكل عام، يجب أن يكون المنتخب الوطني فريقًا يضم هؤلاء الأشخاص ويمثلهم، وهذا ما يحدث بالفعل".

وأتم مهدي تاج تصريحاته قائلًا: "يتفق المدير الفني و90% من الفريق، وخاصة اللاعبين المحترفين، على هذا الرأي.. لقد تحدثت شخصيًا مع بعض اللاعبين، وهذه الروح موجودة في المنتخب، وبإذن الله، ستتعزز أكثر".

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، بجانب منتخبات، مصر، ونيوزيلندا، وبلجيكا.