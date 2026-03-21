أعلن الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية عن الاستعداد لدخول هذه المرحلة من الحرب مع العدو مشيرا إلى استهداف 55 موقعا أمريكيا وإسرائيليا في إطار الموجة الـ70 من "الوعد الصادق4".





انطلقت الموجة السبعين من عملية الوعد الصادق 4 باستهداف 55 موقعاً بينها قواعد أمريكية وإسرائيلية، "تخليدا لذكرى الشهداء وبشعار الله أكبر قرب عيد الفطر". حسب بيان الحرس الثوري الإيراني.



وجاء في بيان العلاقات العامة للحرس الثوري: "مع انطلاق «الموجة السبعين» من عملية «الوعد الصادق 4»، دوّت انفجارات قوية وتصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في أكثر من 55 موقعاً في المنطقة، منذ الدقائق الأولى للعملية التي نُفذت تخليداً لذكرى المستشارين العسكريين الشهداء، وبشعار «الله أكبر»، في مشهد ينذر بمرحلة جديدة من موازين القوى في المنطقة، تزامنا مع حلول عيد الفطر".

وأضاف البيان: "كما تركزت الهجمات على منطقتي حيفا وتل أبيب، لا سيما في مواقع مثل «خضيرة»، «كريات أونو»، «سافيون» و«بن عامي»، حيث تم ضرب أهداف تتجاوز تقديرات العدو باستخدام صواريخ «خرمشهر 4» و«قدر» متعددة الرؤوس، ما أدى إلى تعميق حالة الاضطراب داخل الأراضي المحتلة".

وفي إطار هذه العمليات المشتركة والمؤثرة، استُهدفت خمس قواعد أمريكية في كل من «الخرج»، «الظفرة»، «علي السالم»، «أربيل»، إضافة إلى «الأسطول البحري الخامس»، باستخدام منظومات صاروخية من طراز «قيام» و«عماد» وطائرات مسيّرة هجومية، ضمن مسار تصاعدي للضغط العسكري.



وأكد البيان أن الحرس الثوري سيواصل، ضمن استراتيجيته الهجومية، استهداف مصدر أي اعتداء على الأراضي والسيادة الوطنية الإيرانية، وبقوة أشد من السابق.

كما شددت القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري على جاهزيتهما الكاملة للدخول في هذه المرحلة من المواجهة.