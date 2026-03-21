تعرضت مدن كرج وأصفهان وعدد من أحياء العاصمة الإيرانية طهران لغارات جوية عنيفة تسببت بسقوط أعداد من القتلى والمصابين بينهم أطفال.



ذكرت وكالة أنباء "مهر" أن 7 أطفال بينهم رضيع قتلوا في هجوم أمريكي إسرائيلي على مجمع سكني شرق العاصمة طهران.

ونقلت وكالة "نور نيوز" الإيرانية بتعرض عدة أحياء في العاصمة الإيرانية طهران، بالإضافة إلى مدينتي كرج (الضاحية المحيطة بطهران) وأصفهان (مركز المحافظة) لغارات جوية.

وكانت وكالة "إيسنا" قد أفادت في وقت سابق نقلا عن مركز الأمان النووي أن المنشأة النووية في محافظة أصفهان وسط إيران تعرضت لأضرار جسيمة خلال الهجوم الأمريكي الإسرائيلي.

كما أعلن نائب رئيس مكتب الشؤون السياسية والأمنية في محافظة البرز عن مقتل 4 أشخاص إثر هجوم على مبنى سكني في حي مهرفيلا بمدينة كرج.