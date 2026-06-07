القضاء الإيراني يؤيد حكم السجن بحق المخرج السينمائي الشهير جعفر بناهي

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أيدت السلطة القضائية الإيرانية حكم السجن لمدة عام بحق المخرج السينمائي الشهير جعفر بناهي.

وقال مصطفى نيلي محامي بناهي اليوم الأحد، لموقع "امتداد" الإخباري، إن المحكمة الثورية في طهران رفضت الاستئناف ضد الحكم.

ويعني هذا أن حظر السفر لمدة عامين وحظر العضوية في أي جماعة سياسية أو اجتماعية لا يزالان قائمين أيضا، وفقا لنيلي.

كان بناهي قد أدين بتهمة "الدعاية ضد النظام" ودعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة - وخاصة الحركة النسائية في عام 2022.

وأشارت المحكمة إلى فيلمه الذي تم تصويره سرا "لقد كان مجرد حادث" كدليل رئيسي. وفاز الفيلم بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 2025، كما تم ترشيحه لجائزة جولدن جلوب وأوسكار.

وصدر حكم بحق بناهي غيابيا. وفي مارس، عاد المخرج بشكل غير متوقع إلى إيران للطعن في حكم السجن الصادر بحقه أمام المحكمة.

ويعتبر بناهي منذ سنوات منتقدا بارزا للنظام الإسلامي وتم اعتقاله في عدة مناسبات. ولفترة طويلة كانت أنشطته المهنية وحرية تنقله تخضع لقيود صارمة.