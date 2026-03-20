الذهب يتراجع أكثر من 3% إلى 4515 دولارا للأونصة

تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، بـ3.2 بالمئة وسط استمرار الحرب استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ووصل سعر المعدن الأصفر بحلول الساعة 20.30 ت.غ إلى 4515 دولارا للأونصة.

ويأتي هذا التراجع، لهذا الأصل الأكثر أمانا، رغم قرارات البنوك المركزية الحد من تداعيات الحرب على القطاع المالي والاقتصادي، مثل الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير.

وخلال اليومين الأخيرين، قررت عدة بنوك مركزية الإبقاء على الفائدة دون تغيير، مثل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي والمركزي الياباني وبنك إنجلترا.

وتعرف الأسواق العالمية تقلبات كبيرة نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية على إيران التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط، ومستويات التضخم.

ويتخوف المستثمرون من تفاقم حالة عدم اليقين بسبب استهداف منشآت طاقة في دول خليجية وإيران، فضلا عن مخاوف عالمية من تعرض منشآت الطاقة في إيران لقصف أمريكي إسرائيلي خلال الحرب الجارية منذ 28 فبراير الماضي، ما قد يحدث أضرارا اقتصادية وبيئية كبيرة على دول المنطقة.

وتسبب عدوان إسرائيل والولايات المتحدة على إيران بارتفاع أسعار النفط، خصوصا مع تصاعد الصراع، وإعلان طهران في 2 مارس تقييد حركة الملاحة بمضيق هرمز.

فيما تسبب تقييد حركة الملاحة بالمضيق بزيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.



