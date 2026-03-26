رابطة الجيش الألماني تدعو للاستعداد لاقتصاد حرب وتسريع التسلح

ترى رابطة الجيش الألماني أن التهديد الروسي لألمانيا يتزايد يوميا، ما يستدعي تسريعا كبيرا في وتيرة التسلح.

وقال رئيس الرابطة، أندريه فوستنر، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية إن صناعة التسليح الألمانية يجب أن توسع قدراتها وأن تعمل في النهاية بنظام الورديات "من أجل الوصول إلى نوع من اقتصاد الحرب في حال حدوث تصعيد إضافي"، وأضاف: "ليس فقط دول شرق أوروبا تتحدث بالفعل عن مرحلة ما قبل الحرب وتعزز قدراتها الدفاعية بأقصى سرعة. علينا نحن أيضا أن نفعل ذلك الآن".

واعتبر فوستنر أن القول بأن روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، الذي أمر بالحرب ضد أوكرانيا، لن تكون مستعدة لصدام مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) قبل عام 2029 ليس سوى تفكير قائم على التمني، وقال: "الخطر قائم بالفعل الآن – وهو يتزايد يوما بعد يوم. وبسبب سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لا يمكن الاعتماد عليه، وبسبب الضعف العسكري الأوروبي، نشأت "فجوة ردع" يجب سدها في أسرع وقت ممكن".

وقال فوستنر إن الحرب التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران توفر لبوتين فرصة مواتية بشكل متزايد، وأضاف: "مدعوما بإيرادات جديدة من مبيعات النفط، ومُشجَعا بتراجع إمداد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي، يمكنه مواصلة تصعيد هجماته الوحشية على البنية التحتية والسكان المدنيين"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن انطباع الحلفاء القلقين على هذا الجانب من الأطلسي قد يشجعه على تكثيف هجماته الهجينة.

ولا يستبعد فوستنر حدوث تجاوزات حدودية عند الجناح الشرقي لحلف الناتو، ونصح قائلا: "يجب ألا نستمر في التركيز فقط على الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران".