فيفا يزيح الستار عن أولى أغنيات كأس العالم 2026

أزاح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة، الستار عن الأغنية الأولى ضمن الألبوم الرسمي لكأس العالم 2026، والتي تحمل عنوان "أخف"، لتكون بمثابة الإعلان الموسيقي الأول عن النسخة الأكثر شمولية في تاريخ البطولة التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وتجمع الأغنية، بين 3 مواهب بارزة يمثلون الدول المستضيفة، وهم الأمريكي جيلي رول والمكسيكي كارين ليون والمنتج الكندي سيركوت الحائز على جائزة جرامي، بحسب بيان للفيفا على موقعه الإلكتروني.

وتعد هذه الأغنية ثمرة تعاون فني فريد يمزج بين أنماط موسيقية متنوعة، حيث تدمج بين موسيقى الريف الأمريكية والموسيقى المحلية المكسيكية، لتعكس الثقافة المشتركة في أمريكا الشمالية والشغف العالمي بلعبة كرة القدم.

وقال جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، إن الألبوم الرسمي للبطولة ليس مجرد موسيقى مصاحبة، بل هو مؤشر على مستقبل اللعبة وتأثيرها الثقافي، مؤكداً أن هذه الأغنية تمثل رسالة قوية تعبر عن الطاقة والفرح، وستصبح جزءًا لا يتجزأ من أجواء الملاعب واحتفالات الجماهير حول العالم، بحسب البيان.

وأعرب الفنانون المشاركون عن فخرهم بهذا العمل؛ إذ أشار جيلي رول إلى قدرة الموسيقى على ملامسة الجمهور في أماكن غير متوقعة، بينما أكد كارين ليون اعتزازه بتمثيل الثقافة المكسيكية في أكبر حدث رياضي عالمي.

كما أوضح المنتج "سيركوت" أن الهدف كان إنتاج عمل يجسد روح الدول المستضيفة ويجمع الناس من مختلف القارات، تماشيًا مع طبيعة البطولة التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً وتنوعًا ثقافيًا غير مسبوق.