أمريكا: تسجيل درجات حرارة قياسية في الجنوب الغربي في مارس الجاري

جاءت موجة الحر الخطيرة التي حطمت الأرقام القياسية لشهر مارس في جميع أنحاء جنوب غرب الولايات المتحدة لتكون أكثر من مجرد تقلبات جوية قاسية أخرى. إنها أحدث مثال على الطقس المتطرف الذي وصل إلى مستوى جديد والتي تحدث بشكل متكرر أكثر من أي وقت مضى مع ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وقال الخبراء إن الظواهر الجوية المتطرفة غير المسبوقة والمميتة التي تضرب أحيانا في أوقات غير عادية وفي أماكن غير عادية تعرض المزيد من الناس للخطر. على سبيل المثال، اعتاد الجنوب الغربي على التعامل مع درجات الحرارة المميتة، ولكن ليس قبل أشهر من الموعد المحدد، بما في ذلك قراءة 112 درجة فهرنهايت (4ر44 درجة مئوية) في منطقتين في ولاية أريزونا يوم الجمعة والتي حطمت أعلى درجة حرارة مسجلة في شهر مارس في الولايات المتحدة. كما وصل مكانان في جنوب كاليفورنيا إلى نفس درجة الحرارة. وتقع المواقع الأربعة على بعد نحوي 50 ميلا (5ر80 كيلومترا) من بعضها البعض.

وقال أندرو ويفر، عالم المناخ بجامعة فيكتوريا: "هذا هو ما يبدو عليه تغير المناخ في الوقت الحقيقي: الظواهر المتطرفة تتجاوز الحدود التي اعتقدنا أنها ممكنة ذات يوم. ما كان في السابق أحداثا غير مسبوقة أصبحت الآن سمات متكررة لعالم يزداد حرارة".