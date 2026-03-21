دعت 20 دولة، إيران، إلى الوقف الفوري لـ"عرقلة الملاحة" في مضيق هرمز، معربة عن استعدادها للمساهمة في تأمينه عبر الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن البحرين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، واليابان، وكندا، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا، والدنمارك، ولاتفيا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى إستونيا، والنرويج، والسويد، وفنلندا، والتشيك، ورومانيا، وليتوانيا، وفق ما أوردته وكالة أنباء البحرين الرسمية، السبت.

وفي 2 مارس الجاري، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، وتوعدت بمهاجمة أي سفن تحاول عبور الممر الاستراتيجي دون التنسيق معها، ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المتواصل ضدها.

ويمر من المضيق نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه بزيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

وأدان البيان المشترك "بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز".

وأعربت الدول عن قلقها "البالغ إزاء تصاعد النزاع"، ودعت "إيران إلى الوقف الفوري لتهديداتها، وزرع الألغام، وهجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وسائر المحاولات الرامية إلى عرقلة الملاحة في المضيق".

كما اعتبرت "حرية الملاحة مبدأً أساسيا من مبادئ القانون الدولي، وستطال آثار تصرفات إيران الشعوب في جميع أنحاء العالم".

وأكدت الدول العشرون، أن "مثل هذا التدخل في حركة الشحن الدولية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين".

ودعت "إلى وقف شامل وفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز".

كما أعربت عن استعدادها "للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان العبور الآمن عبر المضيق، وتقديم الدعم للدول الأكثر تضرراً، من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية".

وشددت على أن "الأمن البحري وحرية الملاحة يعودان بالنفع على جميع الدول".

والجمعة، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، إلى ضرورة أن "تتولى الدول التي تستخدم مضيق هرمز حمايته وتأمينه حسب الضرورة، فالولايات المتحدة لا تستخدمه".

جاء ذلك بينما أخفق الرئيس الأمريكي في الأيام الأخيرة في تشكيل تحالف دولي واسع لحماية هذا المضيق.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد الراحل علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وتستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.