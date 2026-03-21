استبعاد أليسون من قائمة البرازيل لوديتي فرنسا وكرواتيا

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استبعاد أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، من قائمة منتخب بلاده لمواجهتي فرنسا وكرواتيا الوديتين، وذلك بسبب الإصابة، ليحل محله هوجو سوزا حارس كورينثيانز.

وبذلك، سيشارك سوزا في قائمة السامبا إلى جانب إيدرسون، حارس فنربخشة، وبينتو، حارس النصر.

ووفقًا لشبكة "ذا أثليتك"، لن يتواجد أليسون أيضًا في قائمة ليفربول أمام مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي، بسبب استمرار معاناته من الإصابة.

ويذكر أن أليسون شارك هذا الموسم في 34 مباراة مع ليفربول، وخرج بشباك نظيفة في 13 مباراة منها، بينما غاب في وقت سابق عن الفريق لمدة شهر ونصف بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وفي سياق متصل، سيغيب أيضًا زميله محمد صلاح عن مواجهة برايتون، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال فوز الريدز على جالاتاسراي 4-0 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.