إندونيسيا تخصص 5 مليارات دولار لمواجهة تداعيات تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

أعلنت إندونيسيا عزمها تخصيص نحو 5 مليارات دولار من ميزانيتها العامة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الإندونيسية براسيتيو هادي، إن جاكرتا تعمل على توفير ما يقارب 80 تريليون روبية لدعم قدرتها على مواجهة انعكاسات الأزمة، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع عدد من الصحفيين والخبراء، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

من جهته، أكد الرئيس برابوو سوبيانتو أن بلاده تتبنى سياسة ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي، بهدف تعزيز المرونة المالية في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية المرتبطة بالتوترات الإقليمية.

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، والتي دخلت أسبوعها الثالث، وسط تبادل للهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار (درونز) وتأثيرات متزايدة على استقرار المنطقة.

كما أسهمت هذه التطورات، إلى جانب التوتر في مضيق هرمز، في زيادة الضغوط على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، ما دفع دولا عدة، بينها إندونيسيا، إلى اتخاذ إجراءات احترازية للتعامل مع تداعيات الأزمة.