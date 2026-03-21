إيران: لا بلاغات عن أي تسرب إشعاعي نووي بعد استهداف منشأة نطنز

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، بأنه لا وجود لبلاغات بحدوث أي تسرب إشعاعي نووي في منشأة نطنز، وذلك بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الذي استهدفها اليوم.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر تقنية، إنه لا يوجد بلاغات عن أي تسرب إشعاعي عقب استهداف نطنز، مؤكدة أن فرق الطوارئ والمهندسين في المنشأة سيطروا على الموقف لمنع تداعيات بيئية أو نووية.

وسبق أن أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن إيران أبلغتها بشأن الهجوم على منشأة نطنز النووية وأنه ليس هناك أي زيادة في مستويات الإشعاع خارج الموقع. وأضافت الوكالة أنها تحقق في الحادث.

وتعرض موقع نطنز، وهو الموقع الرئيسي لتخصيب اليورانيوم في إيران، للقصف في الأسبوع الأول من الحرب وظهرت عدة مبان متضررة، طبقا لصور الأقمار الاصطناعية. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه "لا يُتوقع حدوث أي آثار إشعاعية" جراء هذا الهجوم السابق.

ويُعد مجمع نطنز أحد أهم مراكز تخصيب اليورانيوم في إيران، ويضم منشآت تحت الأرض صُممت لتحصين الأنشطة النووية الحساسة.

سبق أن استُهدف الموقع في يونيو 2025 خلال ما عُرف بـ"حرب الـ12 يوماً" بين إسرائيل وإيران، مما أدى لأضرار كبيرة تم ترميم جزء منها لاحقاً.