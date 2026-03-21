فيلم «برشامة» يتصدر إيرادات أول أيام عيد الفطر بـ16 مليون جنيه

تصدر فيلم "برشامة"، إيرادات أول أيام عيد الفطر بـ12 مليونا و314 ألف جنيه، لتبلغ إجمالي إيراداته في العيد حتى الآن 14 مليونا و619 ألف جنيه.

ينتمي العمل إلى الكوميديا القائمة على المواقف، حيث تدور أحداثه داخل مدرسة حكومية عقب وفاة مفاجئة لأحد المشرفين، ليجد الطلاب أنفسهم فى مأزق، ويحاولون إخفاء الواقعة لحين انتهاء الامتحان، ما يفتح الباب أمام سلسلة من المفارقات الساخرة. وهو من بطولة هشام ماجد، ويشاركه ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، مصطفى غريب، فدوى عابد، وحاتم صلاح، ومن تأليف شيرين دياب وإخراج محمد دياب.

ويعول العمل على الكوميديا الجماعية وتفاعل الشخصيات فى مواقف غير متوقعة، في محاولة لاستقطاب جمهور العيد الباحث عن الترفيه الخفيف.