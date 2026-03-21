ولايتي: إيران ستكون المحور الرئيس للقطب الإسلامي بعد الحرب

قال علي أكبر ولايتي، مستشار السياسة الخارجية للمرشد الأعلى الإيراني، إن العالم سيكون مختلفا بعد انتهاء الحرب-"متعدد الأقطاب وإيران هي المحور الرئيسي للقطب الإسلامي".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (اسنا) عن ولايتي قوله إن أمريكا وإسرائيل "تتحدثان بشكل كبير بشأن النصر، كما لو كانتا تحاولان إقناع نفسيهما".

وحافظت إيران، بعد ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب، على موقفها الذي يتسم بالتحدي اليوم السبت.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية "إيريب" عن الذراع الاستخباراتي للحرس الثوري الإسلامي قوله إنه حلل "نقاط ضعف العدو" ويستعد لموجة جديدة من الهجمات "باستخدام استراتيجيات جديدة وأنظمة أكثر تطورا".

وجدد الحرس الثوري أيضا تهديداته بالانتقام من الهجمات التي استهدفت البنية التحتية للبلاد.