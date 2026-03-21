جيش الاحتلال: استهدفنا مواقع لإنتاج الصواريخ الباليستية تابعة للحرس الثوري الإيراني

قال جيش الاحتلال، إنه شن موجة غارات واسعة في طهران، حيث استهداف مواقع لإنتاج الصواريخ الباليستية تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف في بيان: "أنجز سلاح الجو بتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية خلال الليلة الماضية موجة غارات واسعة استهدفت عشرات الأهداف التابعة للنظام الإيراني".

وتابع: "في إطار هذه الغارات تم استهداف مواقع كانت تُستخدم لإنتاج مكوّنات حيوية لتطوير الصواريخ الباليستية التابعة لمختلف أجهزة الأمن في النظام الإيراني".

ولفت إلى أن من بين المواقع التي تم استهدافها مجمّع مركزي تابع للحرس الثوري لإنتاج مكوّنات الصواريخ الباليستية وموقع لتخزين مكوّنات تُستخدم في تصنيع الصواريخ ومجمّع تابع لوزارة الدفاع المسئول عن إنتاج وقود مخصص للصواريخ وموقع لإنتاج مكوّنات الصواريخ الباليستية.

واستكمل: "استهداف هذه المواقع يُلحق ضررًا بالغًا بقدرة نظام الإرهاب الإيراني على مواصلة إنتاج المكوّنات الحيوية للصواريخ الباليستية في هذه المنشآت".

وذكر البيان: "سيواصل الجيش توسيع ضرباته ضد مواقع إنتاج الوسائل القتالية التابعة للنظام بهدف قطع قدراته على تطوير الصواريخ الباليستية التي تُشكّل تهديدًا مباشرًا على إسرائيل".