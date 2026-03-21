قائد القوات البحرية للحرس الثوري: أعددنا قبور الغزاة قتلة الأطفال في كل الجزر الإيرانية

أكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، استهداف منشآت قاعدتي "المنهاد" و"علي السالم" الجويتين.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن قائد القوات البحرية للحرس الثوري صرح في منشور له بأن القوات البحرية التابعة للحرس دكت منشآت قاعدتي "المنهاد" و"علي السالم" الجويتين، بما في ذلك حظائر الطائرات ومستودعات وقود الطائرات الأمريكية والصهيونية، وذلك عبر استهدافها بوابل كثيف من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الانتحارية.

وأكد أن هذه القواعد كانت منطلقاً للهجوم على الجزر الإيرانية. وأضاف القائد العسكري: لقد أعددنا قبور الغزاة قتلة الأطفال في كل الجزر الإيرانية.