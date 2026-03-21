السبت 21 مارس 2026 10:05 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

قائد القوات البحرية للحرس الثوري: أعددنا قبور الغزاة قتلة الأطفال في كل الجزر الإيرانية

قائد القوات البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري
وكالة تسنيم
نشر في: السبت 21 مارس 2026 - 9:00 م | آخر تحديث: السبت 21 مارس 2026 - 9:00 م

أكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، استهداف منشآت قاعدتي "المنهاد" و"علي السالم" الجويتين.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن قائد القوات البحرية للحرس الثوري صرح في منشور له بأن القوات البحرية التابعة للحرس دكت منشآت قاعدتي "المنهاد" و"علي السالم" الجويتين، بما في ذلك حظائر الطائرات ومستودعات وقود الطائرات الأمريكية والصهيونية، وذلك عبر استهدافها بوابل كثيف من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الانتحارية.

وأكد أن هذه القواعد كانت منطلقاً للهجوم على الجزر الإيرانية. وأضاف القائد العسكري: لقد أعددنا قبور الغزاة قتلة الأطفال في كل الجزر الإيرانية.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك