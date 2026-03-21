حذر مسؤول عسكري إيراني، من أن إيران لديها مفاجآت كبيرة لترامب إذا قرر شن هجوم بري على إيران، مضيفا أننا نحذر الإمارات أيضا من تدمير سواحلها إذا أصيبت الجزر الإيرانية بأضرار.

وقال هذا المصدر، لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، إن الهجوم البري على إيران هو من ضمن خطوطنا الحمراء، وكما كانت لدينا مفاجآت إزاء كل خطوة يقوم بها العدو، فهذه المرة أيضا ستكون هناك مفاجآت.

وأضاف المصدر: "ردا على شن الحرب ضد الشعب الإيراني واغتيال قائد الثورة الإسلامية، نشبت الحرب الإقليمية، وعندما تعرضت بنيتنا التحتية للطاقة تم إعطاب جميع البنى التحتية للطاقة في المنطقة، ونحن جاهزون الآن أيضا بأنه إذا ارتكب ترامب الإرهابي حماقة في هذا المجال، بأن نفاجئه بحيث لا يستطيع حتى على إخراج توابيت جنوده من أراضينا".



وتابع المصدر، أن "تخريب الجزر الإيرانية يقابله تخريب المناطق الساحلية الإماراتية، ويمكن ألا تكون دبي وأبوظبي في المرحلة الأولى من هذه العملية فقط".