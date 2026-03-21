حصاد السياحة في أسبوع: دعم زيادة الحركة السياحية الوافدة لجنوب سيناء الابرز

التقى وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، بمحافظ جنوب سيناء إسماعيل كمال في مدينة شرم الشيخ؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم القطاع السياحي بالمحافظة.

وبحث الوزير والمحافظ، خلال اللقاء، عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، كما استعرضا الرؤى والأفكار التي من شأنها زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى جنوب سيناء، بجانب تطوير الخدمات السياحية المقدمة بها، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري وتشجيع الاستثمار السياحي.

كما عقد وزير السياحة والآثار ومحافظ جنوب سيناء، اجتماعاً موسعاً اليوم السبت، مع عدد من المستثمرين السياحيين من أعضاء جمعية مستثمري جنوب سيناء؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير القطاع السياحي بالمحافظة، واستعراض مستجدات الوضع السياحي الحالي، وبحث آليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بصفة عامة وإلى محافظة جنوب سيناء بصفة خاصة.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالقطاع السياحي، من بينها آليات تشجيع الاستثمار والتنمية السياحية، والحوكمة، وتدريب وتنمية الموارد البشرية بالقطاع، والتراخيص اللازمة.

• تطوير نشاط الغوص بشرم الشيخ

فيما التقى وزير السياحة والآثار، مع عدد من أعضاء غرفة الغوص والأنشطة البحرية بشرم الشيخ، وذلك في إطار حرص الوزارة على التواصل المباشر مع العاملين في القطاع السياحي لدعم وتطوير الأنشطة السياحية المتخصصة.

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى آراء ومقترحات أعضاء الغرفة بشأن سبل تطوير نشاط الغوص بمدينة شرم الشيخ، بما يسهم في تعزيز مكانة المقصد السياحي المصري كأحد أهم الوجهات العالمية لممارسة هذا النشاط، بجانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه النشاط، وآليات التغلب عليها بما يضمن استدامته.

آخر مستجدات مشروعات ترميم قلعة صلاح الدين الأيوبي

وأجرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، جولة تفقدية لعدد من الآثار داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات أعمال المشروعات الجارية بها ونسبة الإنجاز.

وشملت الجولة، زيارة جامع محمد علي، ومقبرة محمد علي باشا، ومتابعة أعمال مشروع ترميم قصر الجوهرة، وكذا زيارة مسجد سليمان باشا الخادم، والمدافن الملحقة به التي تضم مجموعة متميزة من شواهد القبور العثمانية، فضلا عن تفقد منطقة محكي القلعة والحديقة المتحفية.

واختتم الأمين العام جولته، بزيارة جامع الناصر محمد بن قلاوون، حيث تابع أعمال تنظيف الأعمدة الرخامية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من جميع مشروعات الترميم الجارية بالمنطقة.

• فوز الجناح المصري المشارك في معرض بالتشيك

فيما شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بجناح في الدورة الـ34 للمعرض السياحي الدولي Holiday World بالعاصمة التشيكية براغ، حيث فاز الجناح المصري بجائزة أفضل جناح مشارك بالمعرض من حيث التصميم الذي يعكس الهوية المصرية بلمحات عصرية.

كما نظمت الوزارة بالتعاون مع منظم الرحلات Coral Travel، قافلة سياحية بمدن مختلفة بالتشيك لعدد 300 وكيل سياحي من ممثلي كبرى شركات السياحة في السوقين السلوفاكي والتشيكي وكذا 11 فندقًا مصريًا من الفنادق التي يتعامل معها منظم الرحلات بالمقصد المصري.

• انتهاء ترميم رأس تمثال الجرانيت للملك رمسيس الثاني

كما انتهت البعثة الأثرية الأمريكية التابعة لجامعة نيويورك من أعمال ترميم رأس تمثال جرانيتي للملك رمسيس الثاني داخل معبده بأبيدوس بمحافظة سوهاج؛ ما يأتي في إطار التعاون العلمي القائم بين المجلس الأعلى للآثار وعدد من البعثات الأثرية الدولية العاملة في مصر.

وتمت أعمال الترميم تحت الإشراف الكامل للمجلس الأعلى للآثار، ووفق أحدث الأساليب العلمية المتبعة عالميًا في مجال صون وترميم الآثار، حيث نجح فريق العمل في إعادة تجميع الوجه والرأس بدقة بعد أن كانت منفصلة عن غطاء الرأس الملكي المعروف باسم «النمس».

وعقب الانتهاء من أعمال الترميم تم تثبيت الرأس فوق قاعدة حجرية عند مدخل الصرح الثاني للمعبد، على ارتفاع مناسب يتيح للزائرين مشاهدتها بوضوح، بما يسهم في تحسين التجربة السياحية بالموقع الأثري وإبراز القيمة الفنية والجمالية لهذا الأثر المهم.

• تنظيم حملات سياحية توعوية للمعتمرين المصريين

فيما تابع مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، سير أعمال القافلة التوعوية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، للمعتمرين المصريين المسافرين بمطار القاهرة الدولي، مع توزيع "دليل العمرة" على المعتمرين، وبمشاركة ممثلين عن الإدارة المركزية لشركات السياحة ومكتب الوزارة بمطار القاهرة.

وشهدت فعاليات القافلة تقديم شرح عملي لضوابط وإجراءات العمرة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية داخل الحرمين الشريفين، كما تضمنت إلقاء محاضرات توعوية، والرد على أسئلة واستفسارات المعتمرين بما يضمن جاهزيتهم الكاملة منذ لحظة المغادرة.تشكيل غرف عمليات بمختلف إدارات وهيئات السياحة لتلقي الشكاوى

وشكلت وزارة السياحة والآثار، في إطار دورها الرقابي والتنظيمي، قامت وزارة السياحة والآثار، غرفة عمليات بمختلف إدارات وهيئات وزارة السياحة والآثار لتلقي الشكاوى والمقترحات خلال إجازة عيد الفطر المبارك وحتى يوم الاثنين المقبل الموافق 23 مارس الجاري.

وتتولى غرف العمليات تلقي وبحث ومتابعة أي ملاحظات أو استفسارات أو شكاوى واردة من المواطنين المصريين أو السائحين الأجانب، والتدخل الفوري للعمل على سرعة التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات السياحية.

وخصصت الوزارة عدداً من قنوات التواصل المباشرة مع المواطنين والسائحين لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة، حيث يمكن التواصل عبر الخط الساخن للوزارة (19654)، أو من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.