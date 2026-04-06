إيران تنفذ حكم الإعدام بحق رجل متهم باقتحام منشأة عسكرية

ذكرت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنه تم إعدام رجل متهم باقتحام منشأة عسكرية خلال الاضطرابات التي وقعت في شهر يناير الماضي.

وأضافت ميزان أن 3 رجال آخرين أدينوا في نفس القضية أعدموا بالفعل.

واتهم الرجال باقتحام "موقع عسكري سري" في طهران يتبع ميليشا الباسيج التطوعية شبه العسكرية وأضرموا النيران في الموقع. وأضاف التقرير أنهم حاولوا سرقة أسلحة ولكن محاولتهم باءت بالفشل.

وانتقد نشطاء حقوق الإنسان المحاكمة ووصفوها بغير العادلة. وقال محمود أميري-مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عبر منصة إكس "لقد تعرضوا للتعذيب وحرموا من الحصول على الدعم القضائي".

وأضاف، "تلك الإعدامات هي جزء من إستراتيجية الجمهورية الإسلامية للبقاء عن طريق شن حرب على شعبها في ظل الصراع الخارجي"، داعيا المجتمع الدولي إلى "الاستجابة بشكل عاجل".