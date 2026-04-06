كشف الفنان باسم سمرة عن تفاصيل مشاركته في مسلسل “عين سحرية”، لافتًا إلى أن نجاح العمل جاء نتيجة التعاون بين جميع عناصر الفريق، مشيرًا إلى أنه جاء من نجاحات سابقة، مثل شخصيته "عيسى الوزان"وجملتها التي علقت في ده الجمهور "يلا بينا"، مضيفًا أن شخصيته في عين سحرية "عم زكي" أيضًا أصبحت معروفة بالاسم، لدى جمهوره.

وأضاف "سمرة" عبر برنامج "صاحية السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة “DMC”، أمس الأحد، أن نجاح أي عمل درامي لا يقتصر على وجود ممثلين جيدين فحسب، بل يشمل النص الجيد والإخراج المحترف: “

ولفت إلى تمكنّهم من التصوير في المناطق الشعبية، في وسط البلد رغم صعوبة التصوير الخارجي، إلا أن الأماكن كانت ظاهرة بشكل جميل.

وأشار إلى أن "عين سحرية" يعكس مشاكل حقيقية يواجهها الكثير من الأسر، حيث إنه شعبي ويعرض قصصًا تمس حياة الناس اليومية، ما جعل الجمهور يحب العمل، كما أحب هو دورها فيه كثيرًا.

وتطرق إلى تفاصيل العمل، لافتًا إلى أنهم انتهوا من تصوير الحلقة الـ 15 يوم 14 رمضان الساعة 11 صباحًا، وفيما يتعلق بدوره كمحامٍ، لفت إلى أن دور المحامي كان مرشحًا إلى الفنان عصام عمر في البداية ولكن المخرج السدير مسعود أراد تنوع الأجيال في المسلسل، بحيث يكون كل شخصية لها وجهة نظرها، فرشحه للدور ومن ثم عملوا على الدور وفق هذه الرؤية.

وكشف عن حرصه على اختيار الممثلة المناسبة لدور ابنته في المسلسل، موضحًا أنه كان من المفترض أن يكون له ابن في الدور، لكنه فضّل أن تكون ابنة، وتحديدًا الفنانة فاتن السعيد، التي عملت معه سابقًا ويعرف موهبتها جيدًا.



ويُذكر أن مسلسل "عين السحرية" بطولة الفنانين عصام عمر، وباسم سمرة، وعمرو عبد الجليل، وسما إبراهيم، وجنا الأشقر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هشام