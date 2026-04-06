درة تكشف كواليس «علي كلاي»: مجوهرات شخصية ميادة المستوحاة من الحيوانات عكست طباعها

قالت الفنانة درة إن شخصيتها في مسلسل “علي كلاي”، "ميادة الديناري" تمثل تحديًا كونها مختلفة تمامًا عن شخصيتها في الواقع، لافتة إلى أنها اهتمت ببناء الشخصية وتفاصيلها بما في ذلك الإكسسوارات والملابس التي تعكس قوتها.

وأضافت درة عبر برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة، أمس الأحد، أن "ميادة" تحب الاستعراض وفرض وجودها، ولهذا تعاونت مع المصممين والمخرج لاختيار مجوهرات مستوحاة من الحيوانات مثل: "النمور والتماسيح والطواويس والأسود" لأنها تعبر عن شخصيتها القوية وطباعها، مضيفة أن بعض العناصر كانت من الواقع، والبعض الآخر وجدتها مناسبة للشخصية كما هي.

وتابعت أنه شارك في العمل مصممون من مصر وتونس والمغرب، مردفة: “كنت كل ما ألاقى حاجة مناسبة للشخصية أجيبها”، متحدثة عن تحديات تجسيد شخصية شريرة تختلف 180 درجة عن شخصيتها الحقيقية.

وتطرقت إلى شعور الخوف من كره الجمهور عند تجسيد شخصية شريرة، معتبرة أنه مؤشر على نجاح الشخصية، قائلة: “اللي بيكرهني هيكرهني أنا كدرة االشخصية، واللي بيحبني كممثلة هيحب الدور الشرير الي هعمله لأنه هيكره لشخصية”، مشيرة إلى أن دوافع "ميادة" كانت الانتقام بسبب حب غير متبادل.



ويذكر أن مسلسل "علي كلاي" يشترك في بطولته أحمد العوضي ودرة ويارا السكري وريم سامي وعمر رزيق وطارق دسوقي والشحات مبروك وعصام السقا، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.