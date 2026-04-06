السعودية ترفع أسعار نفطها إلى معدل قياسي

رفعت المملكة العربية السعودية أسعار بيع خام النفط الأساسي لديها في أسواق آسيا إلى مستوى قياسي في ظل توقف أغلب إمدادات النفط من دول الخليج نتيجة الإغلاق الذي تفرضه إيران على مضيق هرمز ، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن أمد الحرب الدائرة بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة النفط السعودية العملاقة المملوكة للدولة أرامكو سترفع بيع سعر نفط الخام العربي الخفيف تسليم مايو المقبل إلى 50ر19 دولار للبرميل فوق سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي، وهو ما يقل عن العلاوة البالغة 40 دولارا للبرميل التي كان المتعاملون وشركات التكرير يتوقعونها.

أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران إلى انقلاب أسواق الطاقة العالمية رأسا على عقب، مع قرار إيران إغلاق مضيق هرمز أمام أغلب حركة الملاحة البحرية. وارتفع سعر خام برنت القياسي بأكثر من 50%، وارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.