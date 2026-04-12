حذرت السلطات السعودية، السبت، من تقلبات جوية حادة في العاصمة الرياض، وسط تعليق للدراسة الحضورية بعدة جامعات ومدارس، الأحد.

وأظهرت مقاطع فيديو بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، جريان سيول وأمطار غزيرة في عدة مناطق بالرياض، وصفها البعض بأنها "تاريخية".

وكشف المركز الوطني للأرصاد السعودي، مساء السبت، في سلسلة تغريدات بمنصة إكس، أن "الأمطار التي تشهدها العاصمة الرياض، سيستمر تأثيرها حتى ساعات الفجر مع انخفاض تدريجي خلال الساعات القادمة، لافتا إلى هطول "أمطار غزيرة".

ودعا الدفاع المدني السعودي، مساء السبت، في منشور على منصة "إكس"، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المنطقة الشرقية، ومنطقة الرياض.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، بتعليق الدراسة الحضورية الأحد، في عدة جامعات ومدارس بالمملكة، منها جامعات الباحة، والملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بالأحساء والملك خالد.

وكان المركز الوطني للأرصاد السعودي، قال الخميس، في بيان، إن معظم مناطق المملكة ستشهد أمطارا من متوسطة إلى غزيرة حتى الثلاثاء المقبل.