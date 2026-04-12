الأحد 12 أبريل 2026 12:45 ص القاهرة
تركيا: هجوم إسرائيل على أردوغان ادعاءات كاذبة.. ونتنياهو هتلر العصر

أنقرة - الأناضول
نشر في: السبت 11 أبريل 2026 - 10:48 م | آخر تحديث: السبت 11 أبريل 2026 - 10:48 م

قالت وزارة الخارجية التركية، السبت، إن "استهداف مسؤولين إسرائيليين للرئيس رجب طيب أردوغان، بادعاءات غير لائقة ومتغطرسة وكاذبة، هو نتيجة استيائهم من الحقائق التي نعبّر عنها في كل المحافل".

وأضافت الوزارة، في بيان، أن "(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، معروفٌ من هو، وما هو سجله".

وأوضح البيان، "إذ يوصف (نتنياهو) بأنه هتلر العصر، بسبب جرائمه"

ولفت إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما أن إسرائيل، في ظل إدارة نتنياهو، تُحاكم أمام محكمة العدل الدولية بتهم الإبادة الجماعية".

وأشار البيان، إلى أن الهدف الحالي لنتنياهو، هو تقويض محادثات السلام الجارية، ومواصلة سياساته التوسعية في المنطقة، وإلا سيُحاكم في بلاده وقد يُحكم عليه بالسجن.

وشدد البيان، على أن تركيا ستواصل "الوقوف إلى جانب المدنيين الأبرياء، وستواصل مساعيها لمحاسبة نتنياهو على الجرائم التي ارتكبها".

