 الحرس الثوري الإيراني: أي سفينة حربية ستحاول عبور مضيق هرمز ستواجه برد قوي
الأحد 12 أبريل 2026 12:44 ص القاهرة
الحرس الثوري الإيراني: أي سفينة حربية ستحاول عبور مضيق هرمز ستواجه برد قوي

وكالات
نشر في: السبت 11 أبريل 2026 - 11:41 م | آخر تحديث: السبت 11 أبريل 2026 - 11:41 م

حذر الحرس الثوري الإيراني أن أي محاولة من قبل السفن الحربية لعبور مضيق هرمز ستواجه "برد قوي".

وقال الحرس الثوري في بيان، مساء اليوم السبت، إنه لن يُسمح إلا للسفن غير العسكرية بالمرور بموجب لوائح محددة، بحسب وكالة رويترز.

وفي وقت سابق، نفى المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء المركزية الإيرانية، إبراهيم ذو الفقاري، صحة ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" بشأن اقتراب ودخول قطع بحرية أمريكية إلى مضيق هرمز.

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء عن المتحدث قوله، في بيان، إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكداً رفضه لتصريحات قائد "سنتكوم" حول تحركات بحرية أمريكية في المنطقة.

وأضاف أن السيطرة على حركة عبور ومرور أي قطعة بحرية في مضيق هرمز تبقى بيد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

اخبار متعلقة


