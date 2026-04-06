حزب الله يستهدف مستوطنات إسرائيلية بصليات صاروخية

أعلن "حزب الله" في أربعة بيانات منفصلة اليوم الاثنين أن عناصره استهدفوا مستوطنات ليمان وحورفيش وشلومي ونهاريا الإسرائيلية، بصليات صاروخية.

وقال "حزب الله" في بيان إنه استهدف عند الساعة 02:25 اليوم الإثنين مستوطنة ليمان بصلية صاروخيّة، وفي بيان ثان أعلن أنه استهدف عند الساعة 00:30 مستوطنة حورفيش بصلية صاروخيّة.

وفي بيان ثالث أعلن حزب الله أنه استهدف عند الساعة 02:30 مستوطنة شلومي بصلية صاروخيّة. وقال في بيان رابع إنه استهدف عند الساعة 03:10 مستوطنة نهاريا بصلية صاروخيّة.

يذكر أن حزب الله كان قد استهدف في الثاني من مارس الماضي موقع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا. ويشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي منذ فجر الثاني من مارس سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب لبنان وفي البقاع شرق لبنان.