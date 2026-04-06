 رويترز: إيران أعدمت متهما بمهاجمة موقع عسكري خلال احتجاجات يناير
رويترز: إيران أعدمت متهما بمهاجمة موقع عسكري خلال احتجاجات يناير

علم إيران
رويترز
نشر في: الإثنين 6 أبريل 2026 - 8:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 أبريل 2026 - 8:00 ص

أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الاثنين ​بأن إيران أعدمت رجلا يدعى علي ‌فهيم أدين بمحاولة اقتحام منشأة عسكرية والوصول إلى مستودع أسلحة خلال الاضطرابات التي شهدتها ​البلاد في يناير كانون الثاني، وذلك ​بعد أن أيدت المحكمة العليا الحكم ⁠الصادر بحقه.
كانت إيران قد أعدمت بالفعل ​ثلاثة آخرين على صلة بالواقعة، من بينهم ​أمير حسين حاتمي قبل أيام ومحمد أمين بيغلري وشاهين واحد برست أمس الأحد.
وتشير منظمة العفو ​الدولية إلى أن هناك اعتقادا بأن ​رجلا آخر مرتبطا بالقضية نفسها سيواجه الإعدام خلال ‌الأيام ⁠المقبلة.
قمعت السلطات الإيرانية الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد في يناير كانون الثاني في أكبر حملة قمع في تاريخ ​الجمهورية الإسلامية.
وقالت ​السلطات إن ⁠المتهمين حاولوا الاستيلاء على أسلحة ومعدات عسكرية خلال الاحتجاجات، ​واصفة إياهم بأنهم "مثيري شغب" يتصرفون ضد ​الأمن ⁠القومي.
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن عددا من المتهمين يواجهون الإعدام على خلفية هذه ⁠الاضطرابات، ​مضيفة في تقرير حديث ​أن المحتجزين في مثل هذه القضايا يتعرضون للتعذيب ​و"محاكمات فادحة الجور".


