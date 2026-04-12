أوربان يوجه تحذيرا من حرب أوكرانيا في خطابه الأخير قبل بدء التصويت في المجر

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، إن انتصار حزبه فيدس الحاكم هو الوحيد الذي سيمنع جر البلاد إلى الحرب في أوكرانيا، وذلك في خطاب ألقاه أمام مؤيديه عشية الانتخابات البرلمانية الحاسمة.

وقال أوربان، أمام الآلاف من أنصاره في بودابست، إن "السلام هو الهدف الأهم في هذه الانتخابات".

وأضاف الزعيم الشعبوي اليميني: "لن نسمح بجر أطفالنا إلى الحرب، ليس لنا علاقة بهذه الحرب؛ فهي صراع بين الأشقاء بين شعبين سلافيين".

ودأب أوربان، في حملته الانتخابية منذ أشهر على انتقاد أوكرانيا، والتحذير من مخاطر تورط المجر في النزاع الدائر في الدولة المجاورة.