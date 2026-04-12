مقر خاتم الأنبياء ينفي وجود تحركات بحرية أمريكية في مضيق هرمز

نفى المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء المركزية الإيرانية، إبراهيم ذو الفقاري، صحة ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" بشأن اقتراب ودخول قطع بحرية أمريكية إلى مضيق هرمز.

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء عن المتحدث قوله، في بيان، إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكداً رفضه لتصريحات قائد "سنتكوم" حول تحركات بحرية أمريكية في المنطقة.

وأضاف أن السيطرة على حركة عبور ومرور أي قطعة بحرية في مضيق هرمز تبقى بيد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم السبت، بدء اتخاذ إجراءات تمهيدية لإزالة الألغام البحرية في مضيق هرمز، بالتزامن مع تنفيذ مدمرتين أمريكيتين مزودتين بصواريخ موجهة عمليات عسكرية في المنطقة.

وأوضحت، في بيان عبر صفحتها على منصة "إكس"، أن المدمّرتين "يو إس إس فرانك إي. بيترسون" و"يو إس إس مايكل مورفي" عبرتا مضيق هرمز ونفذتا مهام في الخليج العربي، في إطار عملية أوسع تهدف إلى ضمان خلو الممر الملاحي من الألغام التي يُعتقد أن الحرس الثوري الإيراني قام بزرعها.