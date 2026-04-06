واصل مطار القاهرة الدولي، تحقيق معدلات نمو إيجابية في حركة السفر خلال الربع الأول 2026 سواء في أعداد الركاب أو الرحلات الجوية مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.

وبدأ مطار القاهرة العام بزيادة بالغة في اعداد الركاب والرحلات في شهر يناير 2026 مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغ عدد الركاب 2,996,606 راكبا مقابل 2,635,041 في يناير 2025 محققا نمواً سنويا بنسبة %14، كما بلغ إجمالي اعداد الرحلات الجوية 21,044 رحلة مقارنة ب 18,529 رحلة في الشهر ذاته من العام الماضي بزيادة قدرها %14.

وبتزامن موسم العمرة مع شهر فبراير، شهد مطار القاهرة الدولي زيادة كبيرة في اعداد الركاب والرحلات، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب 2,757,932 راكبا مقابل 2,461,794 راكبا في فبراير 2025 محققاً زيادة قدرها %12، وبلغت عدد الرحلات 19,505 رحلة مقابل 17,076 رحلة في فبراير 2025 بزيادة قدرها %14 في عدد الرحلات.

كما شهد شهر مارس زيادة في عدد الركاب حيث بلغ إجمالي عدد الركاب 2,328,662 راكبا مقابل 2,298,547 راكبا في مارس 2025 بينما بلغت عدد الرحلات 18,825 رحلة مقابل 18,419 رحلة في مارس 2025.

وصرح المحاسب مجدي اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي أن هذا النمو المستمر نتيجة جهود الشركة في تطوير منظومة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات داخل المطار، وتنفيذاً لتوجيهات وزارة الطيران المدني نحو تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ مكانة مطار القاهرة الدولي كبوابة مصر الأولى ومركز رئيسي لحركة الطيران.