نقابة الأطباء عن واقعة طبيبة دهب: الإشارة غير لائقة ونرفض التعدي اليومي على الأطباء والتصوير دون إذن

قال الدكتور جمال عميرة، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن النقابة لم تصلها أي شكوى حتى الآن من المريضة، بشأن واقعة طبيبة مستشفى دهب.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن المعلومات التي وصلت النقابة من الأحداث تشير إلى أن المريضة دخلت على الطبيبة في قسم الاستقبال، وكانت الطبيبة تُتابع حالات طارئة، وطلبت المريضة قياس الضغط وإعطاءها «محلولا»، فطلبت منها الطبيبة الانتظار إلى حين الانتهاء من الحالات الطارئة التي تتولى علاجها.

وأشار إلى أن المريضة بدأت بتوجيه ألفاظ للطبيبة «لا تليق»، بعد أن قالت لها عبارات مثل «قومي هزي طولك» أو «قومي تحركي»، لافتا إلى أن الطبيبة غالبا ما تكون قد قضت 24 ساعة في «النوبتجية».

وأوضح أن المريضة بدأت بتصوير الطبيبة في الاستقبال، مشددا أنه لا يجوز التصوير في منشأة حكومية دون موافقة الشخص المصور، لا سيما في المستشفيات لوجود مرضى آخرين قد يظهرون في خلفية التصوير.

وأكد أن التصرف الذي ظهر من الطبيبة «غير لائق ولا أحد يدافع عنه»؛ لكن الموضوع يجب أن يُبحث ككل لمعرفة ما حدث بالضبط وسبب إهانة الطبيبة وتصويرها ونشر ذلك على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما أن المريضة كان بإمكانها التقدم بشكوى للمدير الإداري أو مدير المستشفى أو مدير المنطقة الصحية.

ونوه أن الموضوع قيد التحقيق من قبل مديرية الصحة بجنوب سيناء والشرطة، مشيرا إلى أن نقابة جنوب سيناء قدمت محضرا باسم المنشأة لوقوع اعتداء لفظي على طبيبة أثناء عملها وتصويرها دون إذن.

وأضاف أن جهات التحقيق ستفرغ الكاميرات وتستمع لأقوال الطبيبة والمريضة والشهود، معربا عن انزعاجه من التعدي اليومي على الأطباء في أقسام الطوارئ والاستقبال والمعاملة المهينة من أهل المريض في الكثير من الأحيان، لا سيما وأن الطبيب يكون بمفرده ويتابع عدة حالات طارئة في وقت واحد.

وشدد أن «الإشارة غير لائقة ولا أحد يوافق عليها كما لا يوافق على سب الأطباء» مؤكدا أن القانون هو الذي سينصف ويحدد المخطئ بعد انتهاء التحقيقات، سواء كان الخطأ إداريا أو جنائيا أو مهنيا.

وأثارت واقعة مشادة بين طبيبة ومريضة داخل مستشفى دهب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يُظهر الطبيبة وهي تشير بحركة لا أخلاقية للمريضة.

وقررت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء إحالة الطبيبة للتحقيق والنيابة الإدارية بسبب هذا السلوك، وقامت إدارة مستشفى دهب ونقابة الأطباء بتحرير محضر في قسم الشرطة ضد المريضة، بتهمة الاعتداء اللفظي على الطبيبة وتصويرها والتشهير بها.