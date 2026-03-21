رئيس أركان جيش الاحتلال: برلين في مرمى الصواريخ الإيرانية

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، اليوم السبت، إن الهجوم الإيراني الذي استهدف القاعدة الأمريكية البريطانية في دييجو جارسيا يؤكد أن عواصم أوروبية مثل برلين باتت في مرمى الصواريخ الإيرانية.

وأضاف زامير أن "إيران أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات على مرحلتين، يصل مداه إلى 4 آلاف كيلومتر، باتجاه هدف أمريكي في جزيرة دييجو جارسيا".

وتابع محذرًا: "هذه الصواريخ ليست موجهة ضد إسرائيل، بل إن مداها يصل إلى عواصم أوروبا، فبرلين وباريس وروما جميعها تقع تحت التهديد المباشر".

وأوضح زامير، أن النظام الإيراني أصبح أضعف بعد ثلاثة أسابيع من الحرب، مشيرًا إلى أن إسرائيل قطعت "شوطًا في منتصف الطريق" ضمن عملياتها العسكرية.

كما حذّر من أن الهجوم الإسرائيلي على إيران مستمر خلال عيد الفصح اليهودي (بيساح)، الذي يبدأ مساء الأول من أبريل، ويستمر أسبوعًا.