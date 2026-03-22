نتنياهو يتحدث عن «ليلة صعبة» بعد القصف الإيراني الكبير لبلدة عراد: عازمون على مواصلة ضرب أعدائنا

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما تشهده بلاده بأنه "مساء عصيب للغاية" في ظل التصعيد الأخير، وذلك في كلمة له قبل قليل في أعقاب ط سقوط صاروخ إيراني في بلدة عراد جنوب إسرائيل.



وقال نتنياهو إنه تحدث مع رئيس بلدية عراد، يائير مايان، وطلب نقل تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، مؤكدًا أنه وجّه بتقديم كل الدعم اللازم للمدينة بالتنسيق مع مختلف الوزارات الحكومية.



وأضاف أنه تم تعزيز فرق الطوارئ والإنقاذ العاملة ميدانيًا، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل "عازمة على مواصلة ضرب أعدائها على جميع الجبهات".

وكانت القناة 14 العبرية قد أفادت بسقوط صاروخ إيراني في عراد وفشل اعتراضه، مشيرة إلى تضرر 9 مبانٍ جراء الهجوم، في حين تحدثت تقارير عن مواصفات للصاروخ المستخدم ضمن التصعيد العسكري الأخير.