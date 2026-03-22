السعودية تطرد الملحق العسكري بسفارة إيران ومساعده و3 آخرين وتطالبهم بمغادرة المملكة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تشعر الملحق العسكري بسفارة إيران ومساعده وثلاثة أشخاص من أعضاء طاقم البعثة بمغادرة البلاد واعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم.



وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "تجدد وزارة الخارجية إدانة المملكة العربية السعودية القاطعة للاعتداءات الإيرانية السافرة ضد المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج وعدد من الدول العربية والإسلامية".

وأضاف البيان: "لما كان استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في استهداف المملكة العربية السعودية وسيادتها والأعيان المدنية والمدنيين والمصالح الاقتصادية والمقرات الدبلوماسية في المملكة، يمثل انتهاكا صريحا لكافة المواثيق الدولية ذات الصلة، ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، واتفاق بكين، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ويتنافى مع الأخوة الإسلامية وقيم الدين الإسلامي ومبادئه التي يتحدث بها الجانب الإيراني باستمرار، بما يؤكد أنها أقوال لا تعكسها الأفعال".

وذكرت وزارة الخارجية السعودية: "تأكيدا على ما تضمنه البيان الصادر من الوزارة بتاريخ 9 مارس 2026م من أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني مزيدا من التصعيد وسيكون لذلك أثر بالغ على العلاقات حاليا ومستقبلا،

فإن المملكة العربية السعودية قامت بإشعار كل من الملحق العسكري بسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة ومساعد الملحق العسكري بالسفارة، وثلاثة أشخاص من أعضاء طاقم البعثة بمغادرة المملكة واعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم، وأن عليهم مغادرة المملكة خلال (24) ساعة".

واختتم البيان: "تؤكد المملكة على أنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها ومقدراتها ومصالحها استنادا على المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة".