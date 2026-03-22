عضو بالشيوخ: تحركات الرئيس الخارجية تؤكد ثبات الموقف المصري الداعم للأشقاء بالخليج

أكد المهندس محمد مصطفى كشر عضو مجلس الشيوخ، أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، تعكس بوضوح قوة ومتانة العلاقات المصرية الخليجية، وحرص القيادة السياسية على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وأوضح كشر، في بيان له، أن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، تشهده المنطقة من توترات متصاعدة، الأمر الذي يستوجب تكاتف الجهود العربية وتوحيد الصفوف لمواجهة المخاطر التي تهدد أمن واستقرار الدول العربية، مشددًا على أن التحركات المصرية تعكس دورها التاريخي والمحوري في حماية الأمن القومي العربي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تأكيد الرئيس السيسي خلال اللقاءات على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، يمثل رسالة واضحة بأن مصر تقف بثبات إلى جانب أشقائها، وترفض أي محاولات للمساس بسيادة الدول العربية أو زعزعة استقرارها، وهو ما يعزز من مفهوم الأمن العربي المشترك.

وأضاف أن اللقاءات التي عقدها الرئيس مع قيادات البحرين والسعودية عكست حجم التفاهم والتقارب في الرؤى تجاه مختلف القضايا الإقليمية، خاصة ما يتعلق بضرورة خفض التصعيد واللجوء إلى الحلول السياسية، بما يحفظ مقدرات الشعوب ويجنب المنطقة مزيدًا من الأزمات.

وأكد كشر أن الدعم المصري للدول العربية، وخاصة دول الخليج، ليس وليد اللحظة، بل هو نهج ثابت يعكس عمق العلاقات التاريخية والمصير المشترك، مشيرًا إلى أن مصر كانت وستظل سندًا لأشقائها في مواجهة التحديات، بما يعزز من استقرار المنطقة ككل.

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بيانه بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الدول العربية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في بناء موقف عربي موحد قادر على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، ويحافظ على أمن واستقرار الشعوب العربية.