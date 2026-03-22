متحدث الأوقاف لـ«الشروق»: محبة المصريين لرسول الله وآل البيت عقيدة راسخة لا تُستغل في صراع أو مكاسب

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات تعكس مكانة محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الأطهار في قلوب المصريين، باعتبارها قيمة دينية راسخة تمتد عبر التاريخ وتعبر عن وجدان شعبي صادق لا يرتبط بزمان أو ظرف.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، الدكتور أسامة رسلان، أن محبة رسول الله وآل بيته الأطهار تمثل جزءًا أصيلًا من عقيدة المصريين، تقوم على الوسطية والاعتدال، بعيدًا عن أي محاولات للاستغلال أو التوظيف في صراعات أو مصالح ضيقة، مشددًا على أن هذه المحبة الصادقة تترجم عمليًا في السلوك والأخلاق، انطلاقًا من الفهم الصحيح لمعاني المودة في القربى كما وردت في القرآن الكريم.

وأضاف رسلان لـ"الشروق"، أن المصريين عبر تاريخهم الطويل قدّموا نموذجًا فريدًا في تعظيم النبي الكريم وآل بيته، حيث ارتبطت هذه المحبة بقيم التسامح والتراحم والتكافل، دون انحراف نحو الغلو أو التفريط، وهو ما يعكس حقيقة المنهج الوسطي الذي اختاره الله لهذه الأمة.

وأشار إلى أن مقام النبي الأكرم وآل بيته الأطهار أسمى وأجلّ من أن يُستغل في مكايدات أو خلافات، مؤكدًا أن أي محاولات للمتاجرة بهذه المحبة أو توظيفها في غير موضعها تبتعد عن جوهر الدين الصحيح وروحه السمحة.

وشدد متحدث الأوقاف على أن الحفاظ على هذه القيمة الإيمانية يتطلب وعيًا مجتمعيًا وإدراكًا حقيقيًا لمعانيها، بحيث تظل محبة خالصة لله ورسوله، تُترجم إلى عمل نافع وسلوك قويم، وتُسهم في ترسيخ الاستقرار والتماسك داخل المجتمع.