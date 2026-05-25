السعودية تطالب بمحاسبة بن غفير على أفعاله بحق نشطاء أسطول الصمود

أدانت المملكة العربية السعودية و7 دول عربية وإسلامية الجريمة التي قام بها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق نشطاء أسطول الصمود العالمي ، مطالبين بمحاسبة بن غفير على أفعاله.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان ، ومصر ، وتركيا، أدانوا بأشد العبارات الأفعال المروّعة والمهينة والمرفوضة التي أقدم عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق المشاركين في الأسطول المتجه إلى غزة أثناء الاحتجاز الإسرائيلي.

وأكد الوزراء أن الإذلال العلني المتعمّد الذي مارسه بن غفير بحق المحتجزين يشكّل اعتداءً مشينًا على الكرامة الإنسانية وانتهاكًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشد العبارات أعمال التحريض والعنف غير القانونية والمتطرفة التي يرتكبها بن غفير وغيره من المسؤولين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحذّر الوزراء من أن أفعال بن غفير الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.

وطالب الوزراء بمحاسبة بن غفير على أفعاله، ودعوا إلى اتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد لاستفزازاته وتحريضه وانتهاكاته المتكررة، ولمنعه من مواصلة تهديداته، ولضمان عدم التسامح مع مثل هذه الأفعال أو تكرارها.

وشدد الوزراء كذلك على ضرورة حماية حقوق الإنسان وصون كرامة جميع المحتجزين وضمان معاملتهم معاملة إنسانية، وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعترضت أسطول "الصمود العالمي" قبالة سواحل قبرص، قبل أن تحتجز ناشطيه وتُبعدهم إلى تركيا. وجرى تصوير المقطع، الذي أثار موجة تنديد دولية، داخل أحد مرافق الاحتجاز في مدينة أسدود، ويظهر فيه العشرات من النشطاء وهم جاثون على ركبهم ومصفدين بالأغلال.

من جهة منفصلة، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أسلوب تعامل بن غفير مع المحتجزين، واصفاً إياه بأنه "لا يعكس قيم إسرائيل"، مع ذلك، شدد نتنياهو على دعمه لقرار اعتراض الأسطول.