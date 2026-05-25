موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا للناشئين

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع بين منتخب مصر للناشئين ونظيره التنزاني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في المغرب.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الخميس الموافق 28 مايو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُنقل عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس».

وكان منتخب مصر قد حجز مقعده في نصف النهائي بعدما حقق فوزًا كبيرًا على كوت ديفوار بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي أُقيم على ستاد مركب محمد السادس ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

في المقابل، تأهل منتخب تنزانيا عقب فوزه المثير على الجزائر بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3-3 في ربع النهائي.

وعلى الجانب الآخر، يشهد نصف النهائي الثاني مواجهة مرتقبة بين منتخبي المغرب والسنغال، حيث تأهل “أسود الأطلس” بعد الفوز على الكاميرون بهدف دون رد، فيما صعد “أسود التيرانجا” على حساب مالي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب التعادل 1-1.

وكان منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، قد ضمن التأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين 2026، عقب بلوغه الدور ربع النهائي.

وجاء تأهل “الفراعنة الصغار” إلى ربع النهائي بعدما احتلوا وصافة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، من فوز على تونس (2-1)، وتعادل مع إثيوبيا (0-0)، وخسارة أمام المغرب (1-2).