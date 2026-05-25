قال الفنان أحمد عز، إن فيلم 7Dogs مثّل تحديًّا كبيرًا بالنسبة له، وتجربة من أمتع التجارب في مسيرته الفنية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن هذه التجربة كانت مهلكة للغاية، وضمت الكثير من النجوم الكبار.

وأوضح أنهم كانوا تحت ضغط خوض فيلم يضم نجومًا عالميين، وبالتالي كان عليهم أن يكونوا في نفس هذا المستوى.

ولفت إلى أن العمل يُقدم بإنتاج وصفه بأنه ضخم جدًا، حيث يعد أعلى ميزانية لفيلم عربي في الفترة الماضية.

وعبر عز عن سعادته الغامرة بهذا العمل، وبكل الفنانين المشاركين فيه، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

ومن المقرر أن تنطلق عروض فيلم "7Dogs" في صالات السينما بمصر ودول الخليج في 27 مايو الجاري الذي يوافق أول أيام عيد الأضحى.

وسيُطرح الفيلم في الهند وتركيا أواخر يونيو، ولاحقا في تونس والمغرب، ودول إفريقية وآسيوية، مع توفير نسخ مترجمة من الفيلم إلى اللغات التركية، والهندية، والفرنسية، والإنجليزية.

وفيلم "7Dogs" من قصة تركي آل الشيخ، مع فريق "BigTime"، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج البلجيكيين من أصول مغربية عادل العربي، وبلال فلاح.

والعمل بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وممثلون كثر آخرون، من بينهم نجوم عالميون، مثل سلمان خان، ومونيكا بيلوتشي.