حسين عبد اللطيف: تواجد منتخب الناشئين بين الأربعة الكبار في أفريقيا أمر طبيعي

قال حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخبنا الوطني تحت 17 عامًا، إن تواجد المنتخب بين الأربعة الكبار في كأس الأمم الأفريقية أمر طبيعي، وذلك بعد التأهل إلى نصف نهائي البطولة على حساب كوت ديفوار.

واكتسح منتخب الناشئين نظيره الإيفواري بأربعة أهداف مقابل هدف، في الدور ربع النهائي من البطولة، ليضرب موعدًا مع تنزانيا في نصف النهائي.

وأضاف عبد اللطيف: "الحمد لله على الفوز الكبير، نسير في البطولة خطوة بخطوة، وكان هدفنا الأساسي هو التأهل إلى كأس العالم، وقد تحقق ذلك بالصعود إلى الدور ربع النهائي، واليوم واصلنا مشوارنا بنجاح".

وتابع المدير الفني لمنتخب الناشئين: "تأهلنا إلى نصف النهائي وتواجدنا بين الأربعة الكبار أمر طبيعي بالنسبة لمنتخبنا الوطني، وهذا ما أكدته لجميع اللاعبين، الذين أشكرهم على الأداء المميز وحسن استغلال الفرص".

واختتم عبد اللطيف تصريحاته قائلًا: "سنحتفل اليوم بالفوز الكبير، ثم نغلق هذه الصفحة ونبدأ الاستعداد لمواجهة تنزانيا".

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره التنزاني في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، في تمام الساعة السابعة مساء يوم 28 مايو الجاري.