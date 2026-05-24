ضبط شخصين أحدهما يرتدي ملابس نسائية قبل تنفيذهما جريمة قتل بالجيزة

تمكنت شرطة النقل والمواصلات، من ضبط شخصين أحدهما يرتدي ملابس نسائية شرعا في سرقة وقتل شخص بالجيزة.

تلاحظ للأجهزة الأمنية بإحدى محطات مترو الأنفاق بالجيزة تواجد شخص وسيدة "منتقبة" بصورة تثير الريبة فتم استيقافهما وضبطهما وتبين كونهما (شخصين "يرتدي أحدهما النقاب" –مقيمين بدائرة مركزي شرطة "إمبابة – أوسيم" بالجيزة) وبمواجهتهما أفاد أحدهما بأنه سبق له العمل لمدة 4 أشهر كسائق مع مسن (80 عاما – مقيم بالعباسية بالقاهرة) حيث كان يقوم بنقله من منزله لجهة عمله يوميا وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من شقته "بإسلوب المغافلة" وحال اكتشاف الأخير ذلك أنهى عمله لديه.

وأضاف أنه اختمرت في ذهنه فكرة سرقته بالإكراه من خلال توثيقه وقتله لعلمه بحيازته مبالغ مالية كبيرة، واستعان بنجل شقيقته (عنصرجنائي "محكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد في جناية سرقة بالإكراه") لتنفيذ جريمته بمقابل نسبة من الأموال التي سيتم الاستيلاء عليها وارتدى النقاب لإخفاء ملامحه.

كما أفادا بأنهما كانا في طريقهما لتنفيذ مخططهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



