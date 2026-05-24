«أفيال في الضباب» يحقق إنجازًا تاريخيًا لنيبال.. ومخرج الفيلم: السينما قادرة على كشف المستور



أُسدل الستار على فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى الـ79 أمس الأول، فى أجواء امتزجت فيها مشاعر الفرح والتأثر، ووسط حالة واسعة من الجدل والانقسام فى ردود الأفعال حول الجوائز التى أعلنتها لجنة التحكيم، بعدما جاءت بعض النتائج مخالفة لتوقعات النقاد والمتابعين الذين راهنوا على أفلام أخرى كانت الأوفر حظا منذ الأيام الأولى للمهرجان. وبينما اعتبر كثيرون تتويج فيلم «فيورد» بالسعفة الذهبية انتصارا لسينما جريئة ومختلفة، رأى آخرون أن الدورة شهدت مفاجآت غير متوقعة، خاصة مع تقاسم عدد من الجوائز الرئيسية بين أكثر من اسم.

كما أثارت اختيارات لجنة التحكيم، برئاسة المخرج الكورى الجنوبى بارك تشان ووك، نقاشات واسعة داخل الأوساط السينمائية، خصوصا مع غياب بعض الأفلام البارزة عن قائمة الجوائز الكبرى، رغم ما حصدته من إشادات نقدية طوال أيام المهرجان. ومع ذلك، اتفق أغلب المتابعين على أن دورة هذا العام كانت واحدة من أكثر دورات كان تنوعا وتنافسا على المستوى الفنى، وشهدت حضورا قويا لأسماء سينمائية من مدارس وتجارب مختلفة، ما منح الجوائز هذا العام طابعا خاصا ومفتوحا على أكثر من قراءة خلال دورة استثنائية احتفت بالإبداع والتنافس الفنى الكبير.

ويشكل هذا الفوز تتويجا لمسيرة فيلم فرض نفسه منذ عرضه الأول، بفضل معالجته الأخلاقية الحادة للصدام بين التدين المحافظ والمجتمعات الأوروبية الليبرالية، عبر قصة عائلة رومانية تنتقل إلى ريف النرويج، لتجد نفسها فى مواجهة مباشرة مع منظومة اجتماعية وقانونية مختلفة جذريا.

وبتتويج مونجيو، يرسخ مهرجان كان هذا العام عودته إلى الانحياز الكامل لسينما المؤلف، ووصف نقاد العمل بأنه «تشريح بطىء ومؤلم لفكرة العائلة والهوية والانتماء».

وذهبت الجائزة الكبرى إلى فيلم «مينوتور» للمخرج الروسى المنفى أندريه زفياغينتسيف، فى عمل أثار جدلا واسعا بسبب قراءته القاسية لروسيا المعاصرة، وهجومه المباشر على السلطوية والفساد الأخلاقي.

أما جائزة لجنة التحكيم، فذهبت إلى فيلم «المغامرة الحالمة» للمخرجة الألمانية فاليسكا غريسباخ، الذى مزج بين الحس الإنسانى والشاعرية البصرية فى حكاية عن العزلة والهروب من الواقع.

وشهدت جوائز افضل مخرج واحدة من أبرز مفاجآت الدورة، بعدما مُنحت مناصفة بين الثنائى الإسبانى خافيير كالفو وخافيير أمبروزى عن فيلم «الكرة السوداء»، والمخرج البولندى باويل بافليكوفسكى عن فيلم «الوطن»، فى إشارة واضحة إلى تقدير لجنة التحكيم للسينما ذات البصمة الإخراجية الجريئة والأساليب البصرية المختلفة.

وتقاسمت فيرجينى إيفيرا وتاو أوكاموتو جائزة أفضل ممثلة عن فيلم «فجأة»، بعد أداء وُصف بأنه من أكثر الأداءات حساسية وعاطفية هذا العام، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثل إلى فالنتين كامبانى وإيمانويل ماكيا بطلا فيلم «الجبان»، فى تكريم لثنائية تمثيلية اعتمدت على التوتر الصامت والانكسار الداخلى.

كما فاز إيمانويل مارى بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم «رجل عصره»، الذى تناول بأسلوب ساخر ومظلم أزمة الذكورة والسلطة داخل المجتمع الأوروبى المعاصر.

وحصل فيلم «بينيمانا» للمخرجة مارى كليمنتين دوسابيجامبو على جائزة الكاميرا الذهبية لأفضل عمل أول، فى تتويج لفيلم أول لفت الأنظار بجرأته السياسية والإنسانية، بينما ذهبت السعفة الذهبية للأفلام القصيرة إلى فيلم «من أجل الخصوم» للمخرج فيديريكو لويس.

وفى مسابقة «نظرة ما» حصد فيلم «فى كل مرة» للمخرجة النمساوية ساندرا وولنر الجائزة الكبرى، متفوقا على مجموعة من أبرز الأفلام التى أثارت ضجة واسعة خلال أيام المهرجان.

الفيلم الفائز، الذى يدور حول الحزن والفقدان من خلال علاقة تجمع أما وابنتها ومراهقا غامضا، فرض نفسه كواحد من أكثر الأعمال الإنسانية تأثيرا.

وخلال صعودها إلى المسرح، ألقت وولنر كلمة مؤثرة اكدت فيها أنها تؤمن بأهمية الأفكار الغريبة والمختلفة التى غالبا ما تُهمل فى بداياتها، معربة عن أملها فى أن تبقى آثار الفيلم عالقة فى أذهان الجمهور طويلا.

وحصد فيلم «أفيال فى الضباب» للمخرج أبيناش بيكرام شاه، جائزة لجنة التحكيم، ليحقق بذلك إنجازا تاريخيا كأول فيلم نيبالى يعرض ضمن «نظرة ما».

وبدا التأثر واضحا على المخرج أثناء كلمته، حيث قال إن «السينما قادرة على كشف المستور»، مضيفا أن عرض الفيلم وتكريمه فى مهرجان كان «جعل الخفى مرئيا».

كما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى فيلم «الفتى الحديدى» للمخرج لويس كليشى، وهو فيلم رسوم متحركة حظى باهتمام كبير منذ بدايات المهرجان.

فيما منحت اللجنة جائزة أفضل ممثل إلى برادلى فيومونا ديمبياسيت عن فيلم «كونغو بوي» للمخرج رافيكى فريالا، بعدما خطف الأنظار بخطاب استثنائى ألقاه على هيئة أغنية، قبل أن يختتمه بعبارة أشعلت القاعة «أنا شاب كونجولي.. أنا لاجئ.. أنا نجم!».

أما جائزة أفضل ممثلة، فذهبت بشكل جماعى إلى الثلاثى مارينا دى تافيرا، دانييلا مارين نافارو، ماريانيل فيليجاس، عن فيلم «إلى الأبد حيوانك الأمومى»، والذى أصبح أول فيلم كوستاريكى يُعرض فى تاريخ قسم «نظرة ما».

شهدت الجوائز خروج الأفلام العربية المغربى «الأكثر حلاوة».. للمخرجة ليلى المراكشى، وفيلم «البارح عينى ما نامت» للمخرح الفلسطينى راكان مياسى، دون أى تتويج، رغم الحضور اللافت الذى حققته خلال العروض الأولى والنقاشات النقدية المصاحبة للمهرجان، وهو ما أثار حالة من خيبة الأمل بين المتابعين، خصوصا مع التوقعات التى رافقت بعض الأعمال قبل انطلاق المهرجان.

وشهد حفل الختام لحظة مؤثرة مع تكريم النجمة العالمية باربرا سترايساند بمنحها السعفة الذهبية الفخرية، تقديرا لمسيرتها الفنية الطويلة.

ولم تستطع حضور الحفل بسبب إصابة فى الركبة،و تسلمت الجائزة نيابة عنها النجمة الفرنسية إيزابيل هوبير بناء على طلبها.

وعوضت سترايساند غيابها برسالة مصورة أعربت خلالها قالت فيها: «تحيا السينما».