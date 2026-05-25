لا تزال حالة أحد المارة، الذي أصيب بطلقات نارية بعد أن أطلق رجل النار على نقطة تفتيش خارج البيت الأبيض وقتل بالرصاص على يد ضباط الخدمة السرية الأمريكية، خطيرة ولكنها مستقرة يوم الأحد.

وقالت الخدمة السرية إن الشخص المار، الذي لم يجر الكشف عن هويته، أصيب بطلق ناري وصفت جراحه بأنها لا تهدد حياته، ولم يتضح بعد كيف أصيب بالرصاص.

ولم تنشر السلطات سوى تفاصيل إضافية قليلة حول حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت مبكر من مساء السبت، وقالت إدارة شرطة العاصمة في مقاطعة كولومبيا إن المشتبه به، الذي تم التعرف عليه باسم نصير بيست،21 عاما، بدأ بإطلاق النار باتجاه نقطة تفتيش أمنية تابعة للبيت الأبيض عندما رد ضباط الخدمة السرية بإطلاق النار، وأعلنت وفاة بيست، وهو من دوندالك بولاية ميريلاند، في وقت لاحق في المستشفى.

وقال مدير الخدمة السرية شون كوران في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي إنه لم يصب أي من الضباط بأذى، وأضاف كوران: "نتعاطف أيضا مع الشخص المار البريء الذي أصيب خلال هذا الحادث، وتأمل الخدمة السرية أن يتعافى تماما".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض وقت وقوع إطلاق النار.

وكان هذا هو حادث إطلاق النار الثالث بالقرب من الرئيس خلال الشهر الماضي، بعد أن اقتحم رجل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في أبريل مسلحا ببنادق وسكاكين، وأطلق ضباط الخدمة السرية النار على رجل وأصابوه بعدما أطلق النار عليهم في وقت سابق من هذا الشهر بالقرب من نصب واشنطن التذكاري.

وفي منشور على منصة تروث سوشيال، قال ترامب إن المشتبه به في إطلاق النار يوم السبت كان لديه "هوس محتمل بأكثر مبنى عزيز على بلادنا"، واستغل أيضا حادث إطلاق النار للترويج لقاعة الاحتفالات التي يسعى لبنائها في موقع الجناح الشرقي السابق للبيت الأبيض، قائلاً إن إطلاق النار "يظهر مدى أهمية، بالنسبة لجميع الرؤساء في المستقبل، الحصول على ما سيكون المساحة الأكثر أمانا وتحصينا من نوعها على الإطلاق في واشنطن العاصمة"، ويطلب ترامب من الكونجرس مليار دولار لإضافات أمنية لمجمع البيت الأبيض، بما في ذلك قاعة الاحتفالات.

وكان لبيست مواجهة سابقة مع إنفاذ القانون بالقرب من البيت الأبيض، وفقا لسجلات المحكمة في مقاطعة كولومبيا، حيث تم اعتقاله في يوليو/تموز الماضي لمحاولته دخول ساحات البيت الأبيض بالقرب من نقطة تفتيش مختلفة، وفشل في الامتثال لأوامر الضباط بالتوقف، وادعى أنه يسوع المسيح وقال إنه يريد أن يتم اعتقاله.

وكان بيست رياضيا في ألعاب القوى في مدرسة دوندالك الثانوية، والتي تخرج منها في عام 2023.