نعيم قاسم: إيران ستخرج من الحرب مع أمريكا مرفوعة الرأس

يرى الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أن إيران ستبرز كقوة إقليمية استثنائية ذات مكانة دولية مرموقة بعد الصراع مع الولايات المتحدة.

وقال قاسم في خطاب بثته قناة المنار التابعة لحزب الله "استطاعت أن تواجه إيران كل هذا الظلم مع هذا الشعب العظيم وقواته المسلحة والحرس الثوري، وأن يذلوا أمريكا وإسرائيل. شاهدوا العالم كله جالس ويتفرج، إيران وحدها تواجه هذه القوة الكبيرة الطاغية في العالم أمريكا ومعها مساندات من دول كثيرة بأشكال مختلفة، تارة بالقواعد، وأخرى بالإمكانات، وثالثة بالمعلومات، ورابعة بالتضامن السياسي، يعني كل العالم تقريباً واقف بوجه إيران".

وأضاف "ستخرج إيران إن شاء الله مرفوعة الرأس، ستكون قوة استثنائية لها مكانة دولية وملجأ للعالم الحر، هنيئاً لإيران هذا الموقع وهذا الدور وهذه المنعة والقوة".

وتابع "إن شاء الله يتم هذا الاتفاق، الإرهاصات موجودة في إتمام الاتفاق، وبالتالي أيضا نكون نحن من الذين يشملهم هذا الاتفاق، اتفاق وقف الأعمال العدائية بالكامل. لكن إيران اليوم هي في القمة".

واتهم زعيم حزب الله حكومة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بتقديم تنازل مجاني لإسرائيل من خلال الدخول في محادثات سلام مباشرة معها، والتي تجري في واشنطن برعاية أمريكية، وحذر قائلًا: "من حق الشعب النزول إلى الشوارع والإطاحة بمثل هذه الحكومة في مواجهة المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية".

ورأى قاسم أن "أقصى ما تستطيع إسرائيل أن تطالب به هي أن تُؤمّن أمن مستوطناتها، وأقصى ما يستطيع لبنان أن يستجيب له هو أن يطلب الأمن من الجانبين. أي لا يستطيع الإسرائيلي يأخذ أمن مستوطناته من دون أن يعطي أمن لبنان. أما نزع السلاح فهو نزع لقدرة لبنان الدفاعية، لقدرة المقاومة، لقدرة هذا الشعب، تمهيداً للإبادة".وأكد " نزع السلاح إبادة، وهذا لا يمكن أن نقبل به".