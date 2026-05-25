 ممثل الرئيس الأوكراني: نجمع حطام صاروخ أوريشنيك لمزيد من التحليل - بوابة الشروق
الإثنين 25 مايو 2026 5:08 ص القاهرة
ممثل الرئيس الأوكراني: نجمع حطام صاروخ أوريشنيك لمزيد من التحليل


نشر في: الإثنين 25 مايو 2026 - 4:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 مايو 2026 - 4:24 ص

 قال ممثل الرئيس الأوكراني لشؤون سياسة العقوبات، فلاديسلاف فلاسيوك، اليوم  الأحد إنه تم جمع جميع حطام صاروخ "أوريشنيك" الروسي وتسليمه لمزيد من التحليل.

وقال فلاسيوك، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم، "تم جمع جميع الحطام (أكثر من المتوقع) وإرساله للتحليل. أما بالنسبة للفعالية فقد انتهت"، مضيفاً أنه "بشكل عام، تم إرسال جميع الأسلحة المتاحة التي استخدمتها روسيا الليلة الماضية للتحليل".

وقالت "يوكراين فورم" إن "روسيا أطلقت الليلة الماضية صاروخاً من طراز أوريشنيك على منطقة بيلا تسيركفا في مقاطعة كييف؛ وتم الإطلاق من موقع كابوستين يار للتجارب".

 


