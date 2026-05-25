مسؤولة سابقة في إدارة ترامب: نثق في قدرة واشنطن على الاستجابة بفعالية لتفشي فيروس إيبولا

أعربت الدكتورة "ديبورا بيركس" منسقة الاستجابة السابقة لجائحة "كوفيد-19" في عهد الرئيس دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن ثقتها في قدرة الولايات المتحدة على الاستجابة بفعالية لتفشي فيروس إيبولا الحالي في أفريقيا.

وقالت بيركس، في تصريحات لها أوردتها صحيفة "بوليتيكو" اليوم ، إن "هذا الأمر قد يكون مثيراً للقلق، لكن هناك مستويات متعددة من القيادة المهنية. ومن المهم وجود قادة من جميع هذه الوكالات. أعتقد أنه تم ترشيح أشخاص على الأقل لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهذا أمر بالغ الأهمية. لكن لدينا كفاءات عالية في العديد من هذه الوكالات، وأنا أعرفهم جيدًا. إنهم أشخاص رائعون".

وأضافت بيركس "أعتقد أن هذه الاستجابة المشتركة بين الوكالات تُسهم بالفعل في توفير الموار

أعربت الدكتورة "ديبورا بيركس" منسقة الاستجابة السابقة لجائحة "كوفيد-19" في عهد الرئيس دونالد ترامب، اليوم ، عن ثقتها في قدرة الولايات المتحدة على الاستجابة بفعالية لتفشي فيروس إيبولا الحالي في أفريقيا.

وقالت بيركس، في تصريحات لها أوردتها صحيفة "بوليتيكو" اليوم ، إن "هذا الأمر قد يكون مثيراً للقلق، لكن هناك مستويات متعددة من القيادة المهن

د البشرية والمالية على أرض الواقع".