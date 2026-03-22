بنغفير يزور بلدة عراد ويعاين الأضرار بعد القصف الإيراني: سنواصل سحق العدو

زار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بنغفير بلدة عراد جنوب الأراضي المحتلة بعد قصفها الناجح من قبل إيران بصاروخ "قاهر 1" مما أوقع حتى الآن ٧٥ مصابا منهم ١٠ في حالة خطرة، فضلا عن تدمير كلي وجزئي في ٩ مبان سكنية.

قال بنغفير في تصريحات للصحفيين: "سنواصل سحق العدو، لدينا الفرصة لنقرر ونحسم الانتصار" مقدما العزاء لأسر المصابين بالنيابة عن الحكومة.

في وقت سابق، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما تشهده بلاده بأنه "مساء عصيب للغاية" في ظل التصعيد الأخير، وذلك في كلمة له قبل قليل في أعقاب ط سقوط صاروخ إيراني في بلدة عراد جنوب إسرائيل.

وقال نتنياهو إنه تحدث مع رئيس بلدية عراد، يائير مايان، وطلب نقل تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، مؤكدًا أنه وجّه بتقديم كل الدعم اللازم للمدينة بالتنسيق مع مختلف الوزارات الحكومية.