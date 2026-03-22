رئيس الجزائر وكبير مستشاري ترامب يستعرضان مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط

استعرض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مستجدات الأوضاع التي يشهدها العالم".

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان مقتضب، إن تبون تلقى يوم السبت مكالمة هاتفية من بولس، هنأه فيها والشعبَ الجزائري، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا للجزائر دوام الرخاء والتقدم.

وكشفت الرئاسة أن الطرفين تناولا في المكالمة "العلاقات الجزائرية -الأمريكية واستعرضا مستجدات وتطورات الأوضاع، التي يشهدها العالم".

ولم يكشف البيان تفاصيل الملفات "الدولية" التي تناولها تبون وبولس لكن يبدو مرجحا أن يكون موضوع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران المستمرة منذ 3 أسابيع في صدارة هذه الملفات.