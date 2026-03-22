مجموعة السبع تدعو إيران إلى وقف هجماتها غير المبررة على دول الشرق الأوسط

دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع إيران إلى "وقف فوري وغير مشروط" لهجماتها "غير المبررة" على دول منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، نشرته الحكومة البريطانية اليوم.

وذكر البيان: "ندين بأشد العبارات الهجمات المتهورة التي يشنها النظام ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة، في البحرين، الكويت، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، والعراق، وذلك تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817. كما تُهدد هجمات النظام الإيراني غير المبررة ضد هذه الدول الأمن الإقليمي والعالمي".

وأضاف البيان: "نؤكد مجددا أهمية حماية الطرق البحرية، وسلامة الملاحة، بما في ذلك مضيق هرمز وجميع الممرات المائية الحيوية المرتبطة به، فضلا عن سلامة وأمن سلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة. نحن على أتم الاستعداد لاتخاذ التدابير اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، مثل الإفراج عن المخزونات النووية الذي قررته الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في 11 مارس".

وقال الوزراء في بيانهم إن مجموعة الدول السبع أكدت مرارا ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ووقف برنامجها للصواريخ الباليستية، وإنهاء أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة والعالم.