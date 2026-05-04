موقف عمر جابر النهائي من المشاركة مع الزمالك أمام سموحة

يحاول الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تجهيز عمر جابر للحاق بمباراة الفريق ضد سموحة ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري.

ويأتي ذلك في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق على مستوى الظهير الأيمن وعدم وجود بدائل مناسبة، ما اتضح في مباراة القمة الماضية ضد الأهلي والاعتماد على قلب الدفاع محمد إسماعيل كظهير أيمن، بجانب وجود اللاعب الشاب محمد إبراهيم على مقاعد البدلاء.

واتضح خلال تدريبات الزمالك الأخيرة، أن عمر جابر لا يزال في مرحلة التأهيل من إصابة العضلة الضمة التي كان قد تعرض لها، ومن ثم لن يكون قادر بنسبة كبيرة على اللحاق بمباراة سموحة، ما يجعل الجهاز الطبي يحاول تجهيزه للحاق بنهائي كاس الكونفدرالية الأفريقية ضد اتحاد العاصمة يوم 9 مايو الحالي.